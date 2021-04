Cassems realiza Assembleia Geral Ordinária para prestação de contas no dia 22

A 20ª assembleia apresenta o relatório de atividades e a prestação de contas, referentes ao exercício 2020

A Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) realiza, no dia 22 de abril, às 14h, a “20ª Assembleia Geral Ordinária (AGO) de Prestação de Contas”. Neste ano, devido à pandemia da Covid-19, ela será realizada, excepcionalmente, via on-line. Mesmo à distância, o evento espera a participação dos beneficiários da Cassems, no entanto, apenas os titulares do plano de saúde têm direito ao voto. Para ter acesso, os beneficiários devem entrar em: assembleia.cassems.com.br.

O presidente da Cassems, Ricardo Ayache salienta que, por meio das Assembleias, o plano de saúde reafirma a sua gestão participativa. “São momentos muito especiais para todos nós, diretores, conselheiros e beneficiários, pois são nessas ocasiões que exercemos a coletividade e a democracia, que são alguns dos pilares da Caixa dos Servidores”.

Ayache destaca ainda a excepcionalidade da realização da AGO em modalidade virtual, devido ao cenário pandêmico. “Para garantir a segurança de todos e estar de acordo com as regras e diretrizes sanitárias, ela será realizada de forma 100% digital, com transmissão on-line. Claro que nós queríamos que ela acontecesse da forma usual, onde vemos a presença maciça dos nossos beneficiários participando das decisões e dando o aval para o que foi feito pela diretoria. Mas, esperamos que, mesmo à distância, os beneficiários prestigiem a AGO como nas edições anteriores, pois esse é o momento mais importante da instituição e que reforça a nossa maior característica, que é a gestão participativa”.