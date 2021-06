Casal luta para salvar a vida do filho com remédio de R$ 12 milhões

Após perderem o primeiro filho diagnosticado com uma condição genética rara, Patrícia Gadichi Arévalo Sanabria e Roni Walter Arias Suárez lutam para conseguir salvar a vida do segundo filho que nasceu com a mesma doença.

Thiago, o bebê de três meses do casal, possui atrofia muscular espinhal proximal tipo 1 (SMA1) que pode ser tratada somente com um remédio avaliado no valor de 12 milhões, o Zolgensma. O medicamento que pode salvar a vida da criança é de dose única e deve ser administrado até os 2 anos de idade.

Residentes em Coronel Sapucaia, a 383 km de Campo Grande, a família está realizando uma vaquinha virtual com o propósito de levantar fundos para a compra do remédio. Além disso, o casal também entrou com uma ação judicial.

O Estado Online entrou em contato com a advogada que representa a família, a especialista em tutelas de urgência contra Planos de Saúde e Entes públicos, Anaísa Banhara Banhara. “Um desembargador de São Paulo foi quem autorizou a compra do remédio. O Thiago vai receber em um mês a medicação em Curitiba”, relatou a profissional.

Serviço

Link para a vaquinha virtual

Instagram de apoio a causa do bebê Thiago

(Jéssica Vitória com Karine Alencar)