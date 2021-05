Casal é preso por furto qualificado e receptação de objetos

Um casal foi preso nesta terça-feira (18) por furto qualificado e receptação de objetos, durante uma operação feita por agentes do SIG de Dourados. As prisões ocorreram na Rua Albino Torraca, onde os agentes encontraram o casal suspeito de praticar o crime de furto com rompimento de obstáculo.

Durante a abordagem, os autores carregavam mercadorias roubadas em sacolas, quando viram os policias tentaram fugir, mas não conseguiram. Ao serem questionados confessaram o crime, além de informaram onde estavam os demais objetos furtados.

Logo pela manhã de hoje, os agentes conseguiram identificar a residência que era utilizada para guardar os objetos receptados por uma boca de fumo. O local havia sido fechado pela polícia na semana passada. Ao chegarem na residência, os policiais identificaram 6 bicicletas de origem duvidosa.

A mulher responsável pelo lugar revelou às autoridades que comprava a mercadoria por um valor bem abaixo do mercado para revender través das redes sociais, para “levantar” um dinheiro. Todos os suspeitos foram levados a Delegacia e presos em flagrante pelos crimes praticados.