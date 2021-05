CASACOR MS arrecada alimentos em campanha

A CASACOR Mato Grosso do Sul, maior mostra de arquitetura, design e paisagismo das Américas, iniciou uma campanha solidária na sede do imóvel da edição de 2021. A ação está arrecadando doações de alimentos e itens de higiene para pessoas em situação de grande vulnerabilidade social e econômica e instituições sociais da Capital.

Se você pode, doe! Se você precisa, retire!” Com este slogan a direção da CASACOR MS mostra que a campanha é tanto para quem tem donativos quanto para se tornar mais um ponto de apoio na cidade para aqueles que precisam, principalmente para aquelas pessoas mais prejudicadas em função de perdas econômicas provocadas pela pandemia.

Dados publicados em abril deste ano mostram que no Brasil 19 milhões de pessoas passaram fome e mais da metade dos domicílios pesquisados no país enfrentolu algum grau de insegurança alimentar nos últimos meses de 2020. A sondagem foi realizada pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar (Rede Penssan).

As doações serão captadas por meio de sistema drive-thru, onde uma pessoa fica disponível no local para receber as doações, e estas são entregues às pessoas e instituições sociais parceiras, ainda a serem definidas.

“A CASACOR MS deste ano será realizada em um sobrado no coração do bairro Jardim dos Estados. Aproveitamos nossa excelente localização no centro da cidade para nos disponibilizar como um local de coleta e ajudar nesse momento tão delicado que muitas pessoas tem vivido por conta da pandemia”, explica a diretora-executiva da mostra, Tatiana Ratier.

A CASACOR Mato Grosso do Sul 2021 fica na Rua Goiás, nº 953, no Jardim dos Estados, entre as ruas Manoel Inácio de Souza e Euclides da Cunha, em frente do colégio Harmonia. As doações podem ser feitas no horário comercial de segunda a sexta-feira.

Sobre a CASACOR

O evento está programado entre os dias 19 de agosto e 3 de outubro. O casarão branco escolhido é da década de 70 e foi projetado pelo arquiteto campo-grandense Avedis Balabanian. Empresa do Grupo Abril, a CASACOR é reconhecida como a maior e melhor mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo das Américas. Conta com praças nacionais em São Paulo, Bahia, Brasília, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul. A mostra acontece ainda em quatro praças internacionais: Bolívia, Estados Unidos, Paraguai e Peru.

(Da Redação)