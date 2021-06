CARTÃO VERMELHO: Jogador do Corinthians admite racismo

Sem atuar desde 2020 devido ao rompimento do ligamento cruzado do joelho, Danilo Avelar, jogador do Corinthians, está em outro campo e não foi feliz por lá. Ele assumiu ter feito um comentário racista durante uma partida de Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), na noite desta terça-feira (22).

Ele insultou outro usuário do jogo de “fih de rapariga preta”. Foi por meio das redes sociais que avisou ao mundo estar arrependido do feito. A injúria racial chegou ao público por um perfil do “Twitter” que postou um print da conversa. Logo depois de ser exposto, o nickname utilizado pelo zagueiro, “D.A35”, foi alterado. O Corinthians prometeu apurar os fatos.

“O Sport Club Corinthians Paulista informa que tomou conhecimento do incidente que envolveu o nome do atleta Danilo Avelar nas redes sociais e que está apurando os fatos e o contexto. Atualizaremos nossa posição tão logo seja possível”, disse o clube por meio das redes sociais.

Com este cartão vermelho, Avelar, que é sócio da “Bears e-Sports”, ficou entre os assuntos mais comentados nos top trends.

veja o pedido de desculpas no perfil do jogador no Twitter: