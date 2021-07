Carro avança preferencial e causa acidente no cruzamento da av. Júlio de Castilho

Passageira não usava cinto de segurança e foi socorrida no hospital da Santa Casa

Na manhã desta quinta-feira (1), dois veículos Renault Clio se envolveram em um acidente no cruzamento da rua Mongólia com a avenida Júlio de Castilho, no bairro Sayonara, região próxima ao Aeroporto Internacional de Campo Grande.

Segundo informações apuradas, uma motorista avançou a pista preferencial e o condutor de outro Renault Clio não teve reação e acabou colidindo, subindo a calçada e quase acertando um ponto de ônibus que estava vazio no momento.

A esposa do motorista que trafegava corretamente, estava sem o sinto de segurança e bateu a cabeça no parabrisa. Ela teve lesões no crânio e a UR-123 (Unidade de Resgate) socorreu a vítima, a levando para o hospital da Santa Casa. As outras vítimas saíram ilesas.

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)