Carreta carregada de madeira tomba na estrada e motorista fica ferido

Na região da Usina do Mimoso, uma Carreta carregada com madeira tombou na noite de quarta-feira (12) e deixou o motorista ferido na estrada próxima ao Polo Industrial na cidade de Ribas do Rio Pardo – 97 quilômetros de Campo Grande. Segundo testemunhas, uma valeta pode ter contribuído para o tombamento.

Segundo Rio Pardo News, o motorista da carreta se feriu nas pernas e na bacia, ele precisou ser socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e foi encaminhado ao Hospital 19 de Março. Na madrugada desta quinta (13), ele foi encaminhado para Campo Grande em função de fazer exames mais detalhados.

Há anos, o trecho da estrada que dá acesso ao Polo Industrial pede socorro. A falta de manutenção, causa transtornos diários aos moradores e empresários que precisam passar por ali diariamente.

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)