Carreata contra Bolsonaro leva manifestantes de todo País às ruas

Os protestos realizados neste sábado (29) contra o governo Jair Bolsonaro (sem partido), iniciados pela manhã, atingem cidades de todas as regiões do país. Pelo menos 15 capitais como Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Florianópolis (SC), Belém (PA), João Pessoa (PB), Brasília (DF), Salvador (BA), Aracaju (SE), Maceió (AL), Teresina (PI), Recife (PE), Palmas (TO), Porto Velho (RO) e São Luís (MA) e Campo Grande (MS), participam da manifestação.

Os atos são organizados por grupos de esquerda, como a Frente Brasil Popular, Frente Povo sem Medo e o Povo na Rua. Os organizadores afirmam que os protestos terão distanciamento e seguirão as medidas sanitárias. Participantes ouvidos pelo UOL afirmam que vão às ruas pedir mais vacina e empregos.

A gestão do governo Bolsonaro em relação à pandemia é a principal pauta.

Em Campo Grande

Em Campo Grande, manifestantes de vários movimentos se reúnem no viaduto da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), para reivindicar a disponibilização da vacina contra o coronavírus para toda a população e o impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).