Caroline Reis fala de liderança feminina nesta quarta às 16h

A arquiteta de pessoas, Caroline Reis é Professional Certified Coach (PCC) credenciada pela ICF (International Coaching Federation), mentora e palestrante. Estará ao vivo, às 16h, na TV O Estado MS em um bate-papo sobre liderança feminina com a jornalista e editora da TV e site O Estado MS, Keliana Fernandes. Ela Comanda as empresas CR Coaching de Resultado e Arquitetura de Pessoas, ambas com sede em Campo Grande/MS e focadas em oferecer iniciativas inovadoras para aproximar as pessoas do sucesso.

Carol Dias também desenvolve empresários e seus negócios, profissionais, líderes e equipes com atendimentos presenciais e à distância. Acumula mais de 10.000 horas de atendimento em desenvolvimento de pessoas com clientes em todo território nacional.

Coaching

Coaching é um processo para desenvolvimento de competências e habilidades com o objetivo de acelerar os resultados desejados. Tal processo traz conquistas de curto, médio e longo prazo, alinhamento das expectativas pessoais e profissionais, ruptura de crenças limitantes, além de produzir mudanças positivas e sustentáveis.

Para isso o coaching utiliza algumas ferramentes de de administração, psicologia, sociologia, gestão de pessoas, planejamento estratégico e filosofia, por exemplo. Assim, o “treinador” é responsável por fornecer suporte e feedback contínuo que auxilie o “treinado” traçar um plano de ação eficiente em direção à sua meta.