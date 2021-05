Carlos Sánchez não aceita contrato de produtividade no Santos

Carlos Sánchez, 36, tem contrato até 22 de julho e a negociação pela permanência no Santos ainda não avançou pois o time paulista ofereceu um acordo por produtividade. O uruguaio de 36 não aceitou essa condição, fez uma contraproposta e o Peixe não respondeu até o momento.

Sánchez entende a situação do clube e topa um salário menor, mas não quer ganhos por produtividade e sim um valor fixo. A ideia é de um vínculo por pelo menos dois anos para se aposentar no Santos.

Carlos Sánchez acredita que não tem mais o que provar ao Santos para um contrato de risco. Ele também crê que o Peixe demora a resolver o tema e não lida como deveria com esse imbróglio.

Sánchez está quase pronto para jogar. Ele completou sete meses da cirurgia no joelho esquerdo na última segunda-feira e ainda precisa de algum tempo para ficar 100%. A expectativa é de poder atuar em junho.

Carlos Sánchez recebeu sondagens do futebol brasileiro e do exterior, porém, espera uma definição no Santos para ouvir ou não propostas. Veja também: Nos Estados Unidos, Skatista de MS opta por tomar vacina ‘depois’

(Com informações da Gazeta Esportiva)