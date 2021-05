Carga de droga avaliada em mais de R$ 1 milhão é apreendida na Capital

Uma perseguição que começou na cidade de Dourados terminou em Campo Grande com a polícia realizando a apreensão de drogas avaliadas em R$ 1.600.000,00. Na ação, três pessoas foram presas.

O caso teve início após a Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) ser informada que um Fiat Strada, que recebeu um carregamento de maconha em Ponta Porã, estava passando por Dourados em direção a Campo Grande.

Na Capital, a equipe seguiu o carro até um imóvel no bairro Parque do Lageado. No local a Defron encontrou centenas de tabletes de maconha e skunk escondidos dentro de tambores. A droga apreendida totalizou 716kg.

Os três presos, sendo dois moradores da Capital e um de Ponta Porã, foram autuados na sede do Garras por tráfico de drogas e associação para o tráfico.