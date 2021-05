Capital intensifica blitze e promete fiscalização durante o dia também

A Capital intensificou, desde a última sexta-feira (28), as blitze. A operação conjunta entre GCM (Guarda Civil Metropolitana), Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) e Detran- -MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), agora, irá atuar em mais pontos diariamente, inclusive com fiscalização durante o dia.

Com o fortalecimento das blitze, o município quer evitar acidentes de trânsito, para que as vítimas não utilizem leitos de UTI, deixando a taxa de ocupação ainda maior.

De acordo com o diretor- -presidente da Agetran, Janine Bruno de Lima, o objetivo maior das fiscalizações é retirar de circulação aqueles motoristas que ingeriram bebidas alcoólicas ou que não têm CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

“Esses dois perfis são os que mais acabam se acidentando e ocupando leitos em hospitais. Qualquer leito livre é importante neste momento que estamos passando em Campo Grande e no Estado”, assegurou.

Nas últimas semanas, conforme os boletins epidemiológicos do Estado, a taxa de ocupação dos leitos de UTI do SUS na macrorregião de Campo Grande estava no limite, com, pelo menos, 100% de ocupação.

Conforme o relatório da Guarda Municipal da sexta- -feira, já com as blitze intensificadas, 302 veículos foram abordados, 311 testes de bafômetro feitos, com 36 casos de recusa e dois motoristas flagrados dirigindo sob influência de álcool.

O secretário municipal de Segurança e Desefa Social, Valério Azambuja, afirmou que as fiscalizações foram intensificadas nas sete regiões da Capital e que todo o efetivo da Gerência de Fiscalização de Trânsito está empenhado nas blitze.

“Além das blitze noturnas, equipes da GCM, Agetran e Detran estão realizando as ações durante o dia também, principalmente nos fins de semana”, ressaltou.

Operação Toque de Recolher

A Guarda Civil Metropolitana também realiza a fiscalização do toque de recolher na Capital, que, desde quinta-feira (27) é das 21h às 5h, já que o município está na bandeira vermelha do programa Prosseguir, do governo estadual.

Durante o toque de recolher da sexta-feira, 382 pessoas foram abordadas descumprindo a medida restritiva e outras 489 foram dispersadas de aglomerações, todas orientadas a retornar e permanecer em suas residências. Foram fiscalizados, ainda, 389 comércios, sendo que 45 foram orientados a fechar.

(Rafaela Alves)