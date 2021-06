Capital é ‘oficializada’ na bandeira vermelha na atualização do Prosseguir

O novo mapa do Prosseguir foi divulgado nesta quarta-feira (23) e mostra que Campo Grande voltou para a bandeira vermelha, que indica grau alto para infecção de Covid-19. A maior parte dos municípios que estavam em bandeira cinza regrediram de patamar.

Conforme os dados do programa, a nova classificação mostra que quase 60% das cidades estão em bandeira vermelha. Com isso, as recomendações valem dos dias 25 de junho até 7 de julho.

O novo bandeiramento classifica quatro cidades na bandeira cinza, 47 no nível vermelho, 25 no laranja e 3 na amarela. Estão no grau extremo as cidades de Água Clara, Aparecida Do Taboado, Camapuã e Japorã.

A maioria dos municípios está na bandeira vermelha e são estes: Amambai, Aquidauana, Bandeirantes, Bataguassu, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Brasilândia, Caarapó, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Eldorado, Fátima Do Sul, Figueirão, Itaporã, Itaquiraí, Jardim, Ladário e Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Andradina, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sidrolândia, Sonora, Terenos, Três Lagoas e Vicentina. Neste grau, a recomendação é que funcionem apenas atividades essenciais e não essenciais de baixo risco.

Na bandeira laranja estão Alcinópolis, Anastácio, Angélica, Antônio João, Aral Moreira, Batayporã, Caracol, Corguinho, Coronel Sapucaia, Douradina, Glória de Dourados, Guia Lopes Da Laguna, Iguatemi, Inocência, Ivinhema, Jateí, Juti, Nova Alvorada do Sul, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Porto Murtinho, Rio Negro, Sete Quedas, Tacuru e Taquarussu.

E na bandeira amarela estão Anaurilândia, Jaraguari e Santa Rita do Pardo. (Com assessoria)