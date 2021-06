Capital abre vacinação contra a covid-19 para pessoas com 47 anos e unidades de saúde já tem estoque esgotado

A Capital alterou o calendário deste sábado (19) e ampliou a vacinação contra a Covid-19 para pessoas com 47 anos ou mais sem comorbidades, além do público prioritário, mas devido a grande procura, várias unidades de saúde já tiveram o estoque esgotado nas primeiras horas do dia.

Segundo algumas pessoas que foram até a UBSF do bairro Serradinho hoje de manhã, o local já não tinha mais doses das vacinas disponíveis. A informação dita no local é de que nenhuma unidade de saúde da região Imbirussu tem mais as doses disponíveis.

A grande procura fez com que o estoque esgotasse rapidamente, ficando disponível para esse público a busca em pontos de drive-thru.

Além da imunização aberta para pessoas com 47 anos ou mais, outros grupos como gestantes e puérperas com 18 anos ou mais, e pessoas que tomaram a primeira dose de Coronavac-Sinovac-Butantan até o dia 2 de junho continuam sendo vacinadas no dia de hoje.

Conforme orientação da Nota Técnica Nº 651/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS do Ministério da Saúde, publicada no dia 19 de maio, para as gestantes tomarem a vacina deverão apresentar uma autorização médica no ato da vacinação.

A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública) reforça a recomendação para que as pessoas façam o cadastro no sistema de identificação prévia, através do site: http://vacina.campogrande.ms.gov.br, para evitar filas e aglomerações nos pontos de imunização.

Onde se vacinar?

Drive-thru Ayrton Senna

7h30 às 17h

Drive-thru Albano Franco

7h30 às 17h

Drive-thru Cassems

7h30 às 17h

Guanandizão

7h30 às 17h

Seleta

7h30 às 17h

IMPCG

7h30 às 17h

Unidades de saúde

7h30 às 17h

Imbirussu

USF ALBINO COIMBRA

USF SERRADINHO

UBS LAR DO TRABALHADOR

UBS SILVIA REGINA

USF AERO ITÁLIA

Anhanduizinho

UBS JOCKEY CLUB

UBS DONA NETA

USF BOTAFOGO

USF PARQUE DO SOL

USF LOS ANGELES

CF IRACY COELHO

USF ANHANDUÍ

Prosa

USF MATA DO JACINTO

USF NOVA BAHIA

USF NOROESTE

Bandeira

UBS CARLOTA

UBS UNIVERSITÁRIO

USF MORENINHA

USF ITAMARACÁ

Lagoa

UBS BURITI

USF OLIVEIRA

USF BATISTÃO

USF COOPHAVILA

USF TARUMÃ

Segredo

UBS CEL ANTONINO

USF SÃO FRANCISCO

USF VILA NASSER

USF PARADISO

USF AZALÉIA