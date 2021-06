Capital abre mais 10 leitos de UTI no Hospital El Kadri

A Prefeitura abriu mais 10 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no Hospital El Kadri. Com essa ampliação, o Município passa a contar com 364 leitos para atendimento de pacientes graves, o que representa um aumento de aproximadamente 213%. No início da pandemia de Covid-19, março de 2020, Campo Grande contava apenas com 116 leitos de UTI.

O aumento na oferta de leitos assegura uma assistência mais adequada à população e contribui para desafogar a rede hospitalar e absorver demanda das unidades de urgência e emergência do município.

Os leitos de UTI disponíveis atualmente estão distribuídos em oito hospitais: HRMS (Hospital Regional Rosa Pedrossian) – 125; Santa Casa – 91; Hospital Adventista do Pênfigo – 46; Hospital Universitário -36; Clínica Campo Grande – 24; Hospital de Câncer – 20; El Kadri- 20 e Proncor – 2, totalizando 364 leitos.

Neste 1 ano e três meses de enfrentamento da doença, Campo Grande adotou uma série de medidas prevendo a possibilidade de aumento significativo de casos e eventual sobrecarga no serviço público de saúde.

Houve a reestruturação da Atenção Primária com adoção de fluxos e protocolos para atendimento de pacientes sintomáticos. As UPAs (Unidades de Prontos Atendimento) e CRSs (Centros Regionais de Saúde), que compõem a rede de urgência e emergência, também receberam melhorias, assim como houve investimento na rede hospitalar, através da contratualização de leitos em instituições públicas, filantrópicas e particulares.