Cão da PMMS encontra drogas dentro de encomendas enviadas para RJ, SP e Fortaleza

A ocorrência foi encaminhadas para a Polícia Federal

A Equipe do Canil do Batalhão de Choque da Policia Militar encontrou na quarta-feira (16), com o apoio da coordenadoria de segurança dos Correios em Mato Grosso do Sul, sete caixas com 3,020 quilos de maconha e uma arma artesanal desmontada dentro de encomendas com destinos para Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza.

Segundo informações, a suspeita do crime iniciou após a realização do raio-X pela empresa. Na sequência, as autoridades foram acionadas, ocasião que o cachorro da equipe da Choque indicou a presença de odor drogas oriundas de sete objetos postais.

Todas as encomendas tiveram destinatário e a polícia investiga o caso. Já as correspondência foram apreendidas e encaminhadas com o termo de apreensão de objeto postal emitido pelo Correio, para Polícia Federal.

(Com informações o repórter Itamar Buzzatta)