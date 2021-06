Cantor sul-mato-grossense lança primeiro DVD da carreira

Com nove faixas e participações especiais, o cantor Raphael Vital lança na quarta-feira (09) o primeiro DVD da carreira. O artista, de 25 anos, apresenta ao público composições autorais que misturam o estilo regional e folk.

O DVD Raphael Vital Voz e Cordas traz nove faixas com canções já conhecidas e outras inéditas. Uma das músicas é de autoria, de outro cantor regional, Geraldo Espíndola. Além dele, Ivan Cruz também é um dos convidados ilustres do DVD.

“Estou muito feliz com o resultado desse trabalho e honrado com as participações que tive no DVD. Ansioso para mostrar a vocês”, diz Raphael Vital sobre o lançamento inédito.

Marca registrada, a viola caipira, o banjo americano e o violão são os instrumentos que acompanham o cantor nos palcos. O lançamento do projeto, financiado com recursos da Lei Aldir Blanc, acontece amanhã, às 19h, por meio das redes sociais de Raphael.

Serviço

Facebook: Raphael Vital

Instagram: @raphaelvitaloficial

Youtube: Raphael Vital