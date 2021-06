Canoístas de MS disputam Campeonato Brasileiro de Descida Sprint e buscam vaga ao Mundial

Dez atletas sul-mato-grossenses, apoiados pelo Governo do Estado, via Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), disputam a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Canoagem Descida Sprint. As provas serão realizadas nos dias 19 e 20 de junho nas águas do Rio São Francisco, em Três Marias (MG), cidade distante 268 quilômetros da capital Belo Horizonte (MG).

A competição também é válida como seletiva nacional ao Campeonato Mundial da modalidade, que acontecerá em Bratislava, capital da Eslováquia, de 21 a 26 de setembro deste ano. De acordo com a Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa), apenas os atletas com os 10 melhores tempos na disputa de sábado (19) no Brasileiro avançarão à segunda e definitiva etapa da seletiva no domingo (20).

Na classe k1 sênior (19 a 34 anos), representam Mato Grosso do Sul Edgar Silva Balbuena, João Paulo Coelho, Naelmo de Souza Oliveira, Patrick Pisoni Loureiro e Rafael Girotto e na k1 júnior (até 18 anos) vai à água Guilherme Andrade. Pelo feminino open (livre de idade), participam as sul-mato-grossenses Estefani Silva Balbuena e Luiza Duarte Cavallieri.

Já na categoria turismo open, para caiaques de até 4,30 metros de comprimento, entram na disputa Joaquim Gabriel Neris e Nilton dos Santos Benites. Os atletas da delegação são do Clube de Canoagem de Aquidauana (CCA) e Associação Luso Brasileira – Clube Estoril, de Campo Grande.

O Brasil tem sete vagas ao Mundial: três na classe k1 masculino e duas na feminino, além de duas na c1 (canoa) masculino. O número de vagas foi estabelecido de acordo com o ranking internacional. Por não ter participantes na c1, Mato Grosso do Sul, portanto, tentará classificar cinco atletas ao torneio internacional no Velho Continente.

O percurso no Rio São Francisco para o Campeonato Brasileiro será de aproximadamente 300 metros, com corredeiras, e obstáculos naturais e artificiais. Já o segundo dia de seletiva, que definirá os classificados ao Mundial, terá trajeto de 400 metros. O Brasileiro vai premiar com troféu e medalhas os canoístas do primeiro ao quinto lugar.

Segundo a CBCa, em Três Marias (MG) os atletas serão obrigados a apresentar teste negativo (RT-PCR) para a Covid-19, com laudo assinado por um profissional de saúde durante o credenciamento das equipes. O teste deverá ter sido realizado no máximo dois dias antes da viagem. Além disso, a organização adotará protocolos rígidos de biossegurança no evento.