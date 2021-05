Candidatos do concurso da GCM aproveitam suspensão para estudar

Com 15 mil inscritos, o concurso da GCM (Guarda Civil Metropolitana) ainda não tem uma data de quando deve ser retomado. No dia 20 de abril, a Prefeitura de Campo Grande publicou, no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande), a prorrogação da prova objetiva que era para ocorrer no dia 16 de maio, em razão da pandemia da COVID-19.

Conforme informado por Valério Azambuja, secretário municipal de Segurança e Defesa Social, o deficit atual é de 450 agentes e, em média, pelo menos cinco meses são necessários para o curso de formação profissional.

Os candidatos do concurso não se sentem prejudicados e entendem que a medida foi a melhor opção a ser adotada, tendo em vista os números da doença em Campo Grande na atualidade, foi o que explicou a estudante de Educação Física Vitória Marques Teodoro, 24 anos, que acredita que a solução está na vacinação e que, se ela continuar acontecendo como está, aqui na Capital,

em breve o concurso será retomado.

Conforme a Sesdes (Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social) e a própria prefeitura, as provas do concurso serão realizadas quando houver redução nas restrições da pandemia e condições de locomoção, trânsito e hospedagem dos mais de 15 mil inscritos.

