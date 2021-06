Candidato a vice-prefeito morre de covid-19

O candidato a vice-prefeito do município de Sidrolândia, Moacyr de Almeida, 62 anos, faleceu por complicações da covid-19 nesta segunda-feira (07). Devido a doença, o empresário estava internado há cerca de três meses em um hospital de São Paulo (SP).

Com candidatura pelo partido Patriota, Moacyr integrava a chapa do candidato a prefeito Enelvo Felini (PSDB). Eles realizaram a campanha por apenas três dias, mas a atividade foi interrompida porque ambos contraíram o vírus.

Enelvo Felini informou que a campanha será suspensa hoje em respeito a morte do colega de chapa. Todos os compromissos que tínhamos agendado para hoje foi cancelado em respeito a ele. A partir de hoje à tarde vamos trabalhar na substituição do nome do vice para a chapa e se Deus quiser amanhã a gente pode anunciar um novo vice que possa honrar os compromissos que o Moacyr tinha assumido com a gente. Agora é aceitar o que Deus determina”, comentou.