Canal infantil tem vídeo com  parada LGBT e animais trans

Gerou polêmica o canal infantil Nickelodeon divulgar um vídeo do desenho As Pistas de Blue que mostra personagem drag cantando sobre casais homossexuais durante o que parece uma parada gay.

O vídeo está no ar desde o dia 28 de maio para promover o desenho infantil As Pistas de Blue (do original The Blue’s Clues). São mais de três minutos, com um uma parada LGBT com casais de diversos gêneros inclusos na sigla desfilando ao som de uma música cantada por uma personagem drag queen.

A música chama: Blue’s Clues Pride Parade Sing-Along (Canção para cantar junto da Parada LGBT de As Pistas de Blue, na tradução para o português). O vídeo seria uma “homenagem” do canal infantil ao “mês do Orgulho LGBT”.

A drag Nina West está cantando a melodia da tradicional canção infantil The Ants Go Marching (As formigas vão marchando, na tradução para o português), com a letra original substituída por um contexto LGBT, como a citação de que a parada apresentada no desenho infantil traz casais com dois pais e duas mães, filhos não binários e outros.

Mas, essa não é a primeira vez em que o desenho trata do tema. Ainda este ano, em fevereiro, apresentou um vídeo sobre o abecedário onde a letra P era colorida com as cores do arco-íris e com bandeiras LGBT ao redor, cantando que ela era cheia de “orgulho” (pride, em inglês), termo que também é usado para se referir ao movimento.