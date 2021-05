Campo Grande vai ampliar a capacidade de vacinação com outros dois drive thrus

Refém do repasse de vacinas feito pelo Ministério da Saúde, a SES (Secretaria de Estado de Saúde) projeta, em uma análise otimista, que até setembro pelo menos 70% dos sul-mato-grossenses estejam vacinados contra a covid-19. Em Campo Grande, cidadecom ritmo mais acelerado de aplicações das doses, a capacidade de vacinação será ampliada com a abertura de dois novos pontos de imunização. De acordo com o secretário municipal de saúde, José Mauro Filho, a previsão é de que até a primeira quinzena de junho seja aberto drive thru na UCDB (Universidade Católica Dom Bosco), na Avenida Tamandaré.

Logística, equipamentos e pessoal para vacinação serão disponibilizados pela universidade. Depois disso, antes do fim junho, o segundo local será implantado no Batalhão de Logística do Exército, no Bairro Taveirópolis. “São dois drives em planejamento porque nosso objetivo é vacinar mais rápido.

Esse é o planejamento para o próximo mês”, explica o secretário. Para o secretário estadual de saúde, Geraldo Resende, a maior dificuldade enfrentada pelo Estado para aumentar a cobertura vacinal é a falta de doses, já que a compra e repasse são geridos pelo Ministério da Saúde, sem controle ou participação dos estados e municípios.

Segundo ele, se houvesse vacina disponível em maior quantidade, Mato Grosso do Sul conseguiria imunizar 50% da população em um mês. “Agora em junho

ou julho atingiríamos esse patamar”, explica. Como o cenário da entrega de doses não é tão favorável, o secretário espera, em uma análise otimista, que de 70% a 80% dos sul-mato-grossenses tomem a vacina contra a covid-19 até setembro. “Se as vacinas chegarem a gente aplica, mas sabemos que existe essa condicionante de repasse do Governo Federal).

