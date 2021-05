Campo Grande ultrapassa marca de 20% da população imunizada contra a covid-19

Campo Grande ultrapassou a marca de 20% da população imunizada com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Até a manhã desta segunda-feira (3), mais de 197.432 mil pessoas já foram vacinadas (21,79%) com a primeira dose, segundo dados parciais do “Vacinômetro”. Já a segunda dose, 67.320 receberam a imunização.

Os polos de vacinação aguardam as 82.500 doses da AstraZeneca do novo lote que chegou hoje e estão sendo distribuídas nas unidades até às 23:55h. Lembrando que Prefeitura Municipal de Campo Grande abriu um novo público para o cadastro de identificação prévia para a vacinação contra Covid-19.