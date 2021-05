Campo Grande tem o 3° Drive Thru da Reciclagem nesta semana

A terceira edição do Drive Thru da Reciclagem, promovida pelo Du’Bem Cursos e Produtos Sustentáveis, acontecerá nesta semana, nos dias 3, 4 e 5 de junho de 2021, nos Altos da Afonso Pena, ao Lado do Aquário do Pantanal, em Campo Grande. Com o tema ‘Educação e Sustentabilidade’. Na edição passada, em novembro de 2020, a ação recolheu quase três toneladas de lixo reciclável entregues pelos moradores.

Conforme a organização do evento, o objetivo consiste em conscientizar a importância da reciclagem através do descarte correto fornecido pelos moradores.

Para facilitar o atendimento aliado às medidas de prevenção contra o coronavírus, o condutor não precisa descer do veículo para descartar os itens separados. Basta ir até o local e entregar aos organizadores. Vale lembrar que durante o evento haverá cinco ambientes: coleta, produtos e serviços, doação, palestras e oficinas, entrega de sementes com informativo.

No ambiente de coleta, os moradores poderão descartar: papel, papelão, plástico, garrafas pet, vidro, óleo de cozinha usado, sucata de ferro como bicicleta, geladeiras, ferro e afins, eletronicos, tecidos, medicamento vencido, ração, acessórios e medicamento para Pet, lâmpadas, pilhas e baterias.

No ambiente de produtos, haverá a apresentação de produtos e serviços por parte de empreendedores sustentáveis que estarão nos três dias de evento. Já no ambiente de doação, haverá angariação de donativos para instituições de Campo Grande, como doação de roupas, calçados, alimentos não perecíveis, brinquedos, móveis, dentre outros.

O Drive Thru está com o título Educação e Sustentabilidade onde contará com evento híbrido online e ao vivo no YouTube, com oficinas e palestras. Por fim, quem comparecer para entregar os resíduos separados, vai ganhar de brinde sementes frutíferas.

Lixo reciclado em edição anterior

Em 2020, durante o 2°Drive Thru da Reciclagem foram mais de 2,9 toneladas de resíduos coletados. Diante de todos os resíduos coletados, a ação conseguiu alcançar a marca de 1 milhão e 700 mil litros de água preservados. O descarte correto dos materiais proporciona uma vida melhor ao meio ambiente. (com assessoria)