Campo Grande tem maior alta da cesta básica (6%) entre capitais

Custo ficou em R$ 586,26 no mês, puxado pela alta do tomate

Campo Grande teve em março a maior variação no custo da cesta básica do país. Os preços subiram 6,02% e totalizaram R$ 586,26. Para uma família, composta por quatro pessoas, o valor da cesta chegou a bater R$ 1.758,78.

No ano a variação ficou em 1,70%, e nos 18,27% em 12 meses. O produto com maior variação no mês de abril foi o tomate (12,90%), com preço médio de R$ 4,20 o quilo. Os dados são da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada mensalmente pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) em 17 capitais.

Entre março e abril de 2021, o custo médio da cesta básica de alimentos aumentou em 15 cidades e diminuiu em outras duas. As maiores altas foram registradas em Campo Grande (6,02%), João Pessoa (2,41%), Vitória (2,36%) e Recife (2,21%). As capitais onde ocorreram as quedas foram Belém (-1,92%) e Salvador (-0,81%).

Em 12 meses, ou seja, comparando o custo em abril de 2020 e abril de 2021, o preço do conjunto de alimentos básicos subiu em todas as capitais que fazem parte do levantamento. As maiores taxas foram observadas em Brasília (24,65%), Florianópolis (21,14%), Porto Alegre (18,80%) e em Campo Grande (18,27%).

As maiores variações da carne bovina foram registradas em Campo Grande (5,92%), São Paulo (5,65%), Brasília (4,21%) e Fortaleza (3,03%). As quedas ocorreram em Florianópolis (-1,56%) e Aracaju (-0,90%). O elevado volume de exportação de carne bovina, que provocou redução na oferta interna, e o aumento nos preços do milho e do farelo de soja, alimentos para o boi, contribuíram para o encarecimento do produto no varejo.

Produtos

Além do tomate, os outros 11 itens com variação positiva na comparação com o mês anterior em Campo Grande foram o café em pó (11,62%), seguido por feijão carioquinha (8,97%), manteiga (8,82%), pão francês (7,58%), batata (6,61%), açúcar cristal (6,11%), carne bovina (5,92%), farinha de trigo (5,57%), óleo de soja (5,52%), banana (1,34%) e o leite de caixinha (0,89%).

Com preço médio de R$ 4,66 o quilo, o único produto com retração em abril foi o arroz (-2,71%). O valor médio do quilo da carne bovina de primeira aumentou em 15 cidades em relação a março.

A jornada de trabalho necessária para adquirir uma cesta básica foi de 117 horas e 15 minutos. O percentual do salário-mínimo líquido comprometido para compra de uma cesta básica: 57,62% (aumento de 3,27 p.p. em relação a março).

(Texto: Rosana Siqueira)