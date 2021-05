Campo Grande sai da bandeira vermelha e terá novo toque de recolher

Campo Grande saiu da bandeira vermelha de grau alto de contaminação da covid-19 conforme a nova atualização do Programa Prosseguir. Agora, na bandeira laranja, o município terá o toque de recolher a partir das 22h às 5h. A alteração começa na quinta-feira (13) e segue até o dia 26 de maio.

Na nova classificação do Programa, 32 cidades estão na bandeira vermelha, sendo algumas delas: Amambai, Anastácio, Antônio João, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Chapadão do Sul, Corguinho, Coronel Sapucaia, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Fátima do Sul, Iguatemi, Itaquiraí e Ivinhema.

Guia Lopes da Laguna e Juti entraram na bandeira cinza que representa grau de extremo risco. Nessa fase, é recomendado somente atividades essenciais e toque de recolher das 20 às 5h.

Além da Capital, outros 44 municípios estão na bandeira laranja de risco médio de transmissão. Somente Nioaque apresenta grau tolerável de contaminação, ficando assim na bandeira amarela.