Campo Grande retoma vacinação da CoronaVac e Astrazeneca na tarde de hoje

Nesta sexta-feira (14), a vacinação contra a Covid-19 será voltada exclusivamente à aplicação da segunda dose em públicos específicos. Os pontos de imunização irão funcionar a partir de 13h, com atendimento para pessoas que tomaram a primeira dose de Coronavac-Sinovac-Butantan até o dia 24 de março e pessoas que tomaram a primeira dose de Astrazeneca-Oxford-Fiocruz até o dia 14 de março.

A orientação é para que as pessoas procurem os pontos de imunização somente se estiverem dentro do período estabelecido para vacinação. A data da aplicação da primeira dose pode ser consultada no comprovante de vacinação ou por meio da carteirinha digital, disponível no sistema de identificação prévia acessando o site.

A ampliação da vacinação para novos públicos ou à continuidade da aplicação da primeira dose em pessoas pertecentes aos grupos prioritários está condicionada ao recebimento de novas remessas destinadas para este fim. O município segue a recomendação para fazer a utilização dos imunizantes somente para a segunda dose.

Até o momento, 245.548 pessoas receberam a primeira dose, o que representa 27% da população campo-grandense, segundo dados parciais do “Vacinômetro”. Destas, 78.371 já receberam a segunda dose, totalizando 323.919 doses aplicadas.

Onde se vacinar ?

Drive-thru Ayrton Senna 13h às 22h ( 2ª Dose de Coronavac e Astrazeneca)

Drive-thru Albano Franco 13h às 22h ( 2ª Dose de Coronavac e Astrazeneca)

Drive-thru Cassems 13h às 22h ( 2ª Dose de Coronavac e Astrazeneca)

Guanandizão 13h às 22h ( 2ª Dose de Coronavac e Astrazeneca)

IMPCG 13h30 às 19h30 ( 2ª Dose de Coronavac e Astrazeneca)

Seleta 13h às 16h45 (Somente 2ª dose de Coronavac)

Unidades de saúde 13h às 16h45 (Somente 2ª dose de Coronavac)