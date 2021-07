Campo Grande recebe mais doses de vacinas graças a estudo da fronteira

Com reforço no esquema vacinal, os 66 municípios receberam 17.790 doses de vacinas a mais do que o previsto na última remessa enviada pelo Ministério da Saúde, depois que os 13 municípios da região da fronteira foram contemplados pelo estudo do grupo VEBRA COVID-19. Campo Grande foi o que recebeu maior quantitativo de vacina com 6.620 doses, incremento de 14,4%.

Segundo levantamento da Secretaria de Estado de Saúde, Campo Grande recebeu 1.260 doses da vacina Pfizer a mais do que o previsto, saindo de 8.754 doses para 10.014 doses do imunizante. Da AstraZeneca, a Capital recebeu 3.405 doses a mais, saindo de 23.595 para 27 mil doses. E da Janssen 1.955 doses a mais, saindo de 13.520 para 15.475 doses.

Dourados também foi contemplada com doses a mais de imunizantes. O município recebeu 312 doses da vacina Pfizer a mais, saindo de 2.196 doses para 2.508 doses do imunizante. Da AstraZeneca, o município recebeu a mais 850 doses saindo de 5.915 para 6.765 mil doses. E da Janssen 490 doses a mais, saindo de 3.390 para 3.880 doses.

Três Lagoas recebeu 913 doses a mais, sendo 168 doses da vacina Pfizer saindo de 1.218 doses para 1.386 doses do imunizante. Da AstraZeneca, o município recebeu a mais 470 doses saindo de 3.275 para 3.745 mil doses. E da Janssen 275 doses a mais, saindo de 1.875 para 2.150 doses.

Segundo o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, todos os 66 municípios tiveram as doses ampliadas. “Todos os municípios ganharam com isso, seja quem foi contemplado pelo estudo referente aos 13 municípios de fronteira quanto os 66 municípios que tiveram as doses remanejadas para estes municípios. Quem ganha com isso, são os sul-mato-grossenses”.