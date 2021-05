Campo Grande agora tem veterinário gratuito para cães

A Prefeitura de Campo Grande lançou, na sexta-feira (7), o Programa Subea (Subsecretaria do Bem-Estar

Animal) Itinerante na ONG (organização não governamental) Cão Feliz no Jardim Noroeste. A iniciativa tem como objetivo oferecer atendimento básico veterinário, educação para o bem-estar e orientações sobre acolhimento animal.

O abrigo tem 111 cachorros, além de outros 59 que estão em lares temporários. e a equipe é composta por dois médicos veterinários que irão atender de forma gratuita, três vezes por semana. Para receber a visita da equipe é necessário ligar e fazer um agendamento.

Agasalhados, em razão da mudança brusca de temperatura, os 111 cães resgatados e acolhidos terão agora uma nova chance de terem um atendimento adequado depois de tanto sofrimento. As consultas veterinárias são gratuitas e podem ser agendadas por protetores independentes e ONGs de assistência animal.

De acordo com a subsecretária do Bem-Estar Animal, Ana Cristina Camargo, o Subea Itinerante será um programa permanente, que servirá como um meio facilitador para protetores e ONGs. “Nós vamos até essas casas para facilitar um pouco a vida desses cuidadores.

Hoje, quem tem muitos animais resgatados enfrenta diversas dificuldades em levá-lo ao veterinário”, reiterou. Camargo pontuou que, no longo prazo, a ideia é integrar todas as iniciativas de bem-estar animal. “Teremos em breve um programa da prefeitura com as clínicas particulares para viabilizar a castração, estamos em fase de edital e chamamento das empresas”, afirmou.