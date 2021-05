Campeonato Brasileiro de Futevôlei tem etapa inédita em Campo Grande

A primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Futevôlei tem Campo Grande como sede. A competição, apoiada pelo Governo do Estado, via Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), teve início nesta sexta-feira (21) e termina no domingo (23), nas quadras de areia da Associação Brasileira do Banco do Brasil.

Esta é a primeira vez que a Capital e o Estado recebem uma competição nacional de futevôlei. Ao todo, participarão 18 duplas masculinas e 12 femininas de 11 estados sendo Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará e Pernambuco. Os campeões e vice-campeões representarão o Brasil no Mundialito, que será organizado em Brumadinho (MG), no mês de junho.

Os representantes sul-mato-grossenses no Brasileiro serão as duplas Gilson e Barata, de Campo Grande, e Murilo e Edmar, de Maracaju, no masculino. Já no feminino, Amanda e Agata, Talita e Duda representam o estado na competição nacional.

De acordo com a organização, haverá premiação em dinheiro aos quatro primeiro colocados, tanto no gênero masculino, quanto no feminino, além de troféu e medalha. Os atletas terão pontuação final computada no ranking nacional da modalidade.

O campeonato começou hoje às 9 horas, com confrontos do torneio classificatório, envolvendo 16 duplas masculinas e oito femininas. Duas vagas ao Brasileiro estarão em jogo. No sábado (22), pela manhã, haverá também partidas entre atletas amadores. A competição oficial e profissional terá início às 14 horas.

Duplas de destaque da modalidade estarão no evento, como por exemplo os líderes do ranking nacional masculino Maldine e Jhonatan, além das tetracampeãs brasileiras Lane e Ray, que lideram o ranking atualmente. A dupla masculina cearense Biel e Nem, que vem despontando no cenário do futevôlei, também marcará presença.

A entrada para assistir aos jogos será exclusiva para competidores e para quem reservou mesa. As reservas podem ser feitas pelo site circuitogtf.com. Mais informações pelo telefone (67) 99948-7987. (com assessoria)