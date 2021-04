Campeã Mundial no basquete, Ruth morre de Covid em MS

Campeã Mundial pela Seleção Brasileira de basquete no time de estrelas que contava ainda com Paula e Hortência, em 1994, Ruth Souza, aos 52 anos, morreu na manhã desta terça-feira (13) em decorrência da Covid-19.

Ela estava internada desde o final de março na cidade de Três Lagoas, onde morava. A ex-atleta foi intubada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital do município no dia 2 de abril. A morte sconteceu por volta de 6h30 e foi confirmada pela família.

Além do título Mundial pela seleção, Ruth foi campeã ainda do Pan-Americano de 1991, disputado em Cuba e disputou as Olimpíadas de Barcelona no ano seguinte.

CBB

No portal da CBB (Confederação Brasileira de Basquete), um texto em homenagem à ex-jogadora foi publicado.

“Guerreira, Ruth Roberta de Souza buscava os mais difíceis rebotes para o Brasil. Foram anos e anos defendendo a Seleção Brasileira feminina com seu talento e garra. Nesta terça-feira, 13 de abril, às 6h30 da manhã, contudo, perdemos nossa ídola. Ruth Roberta de Souza nos deixou aos 52 anos, por complicações da Covid-19. Ruth estava internada desde o início do mês, chegou a apresentar um quadro de melhora, mas suas funções vitais pioraram nos últimos dias”.

Vice-presidente da Confederação e companheira de Ruth na seleção, ‘Magic Paula’ também comentou sobre a morte.

“Perdi uma amiga, com uma história de vida de muitos desafios, mais jamais perdeu sua doçura e sempre com seu jeito humilde e eficiente na convivência em grupo. Dia muito triste para mim. Ruth fazia parte da minha família e sempre recebida com carinho, como merecia. Que ela faça esta passagem com muita luz” disse.