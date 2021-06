Campeã do “BBB 21”, Juliette assina contrato com a Globo: “Que alegria me sentir em casa”

Depois de Gil do Vigor, Juliette Freire é a mais nova contratada da Globo. A campeã do Big Brother Brasil 21 anunciou a novidade em suas redes sociais e, a partir de agora, será embaixadora do Globoplay, protagonizando campanhas e promovendo a plataforma de streaming na internet.

A paraibana, que nesta semana se tornou a ex-BBB com maior número de seguidores — atualmente, conta com mais de 30 milhões somente no Instagram —, também participará de novos projetos de conteúdo do próprio Globoplay e dos Canais Globo, que serão anunciados na semana que vem.

“Que alegria me sentir em casa nessa plataforma que mostrou um pouquinho de quem eu sou e que agora é minha parceira aqui fora também. Tô feliz, tô grata e doida pra aprontar muito conteúdo pra vocês!”, escreveu Juliette em suas redes sociais.

Em comunicado emitido pela Globo na manhã desta quinta (3), a advogada declarou que sempre adorou o conteúdo da plataforma e que acha muito importante o fomento e apoio à cultura nacional promovido pela empresa. “Fazer parte disso é um presente e me conforta poder, dessa forma, usar a visibilidade que ganhei para divulgar filmes e séries do nosso país e levar entretenimento e cultura para tantos brasileiros”, acrescentou Juliette. (com informações da GZH)

Veja o anúncio feito pelo Globoplay:

JULIETTE NO GLOBOPLAY é oficial!!! 🗣️😍🥰 Atenção, cactos! 🌵A @juliette aceitou ser minha parceira na maratona e no amor e é a minha mais nova embaixadora. 🤯🥰 Ainda tô passando mal vendo essa mulher com a brusinha da firma, alguém acode aqui! 🥵🤩

📸Lordbull / Ricardo Brunini