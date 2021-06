Campanha contra gripe inicia nova fase de vacinação nesta quarta-feira

A terceira fase da campanha nacional de vacinação contra a gripe começa nesta quarta-feira (9). Nesta etapa, o grupo prioritário é formado por pessoas com comorbidades ou deficiências físicas permanentes, além dos caminhoneiros, trabalhadores do sistema rodoviário e portuário, forças de segurança, Forças Armadas, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade e jovens de 12 a 21 anos que estão sob medidas socioeducativas.

A estimativa é de imunizar 90% das 1.082.046 de pessoas que compões os públicos prioritários até o final da campanha. No Mato Grosso do Sul, segundo a SES (Secretaria de Estado de Saúde), a cobertura vacinal está em 29%. Foram vacinadas 315.578 pessoas, sendo 134.454 crianças, 93.218 idosos, 36.324 indígenas, 29.151 trabalhadores de Saúde, 11.352 gestantes, 7.190 professores e 2.038 puérperas.

Como a campanha de vacinação contra a gripe é simultânea a imunização contra a Covid, a SES alerta que as prefeituras priorizem a oferta de vacinas contra o novo coronavírus. Após 15 dias, as pessoas devem procurar os postos de saúde para se vacinarem contra a influenza. (Com assessoria)