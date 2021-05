Campanha “Aqueça uma vida” recebe doações até 18 de junho

A 6ª edição da campanha do agasalho dos servidores públicos do Poder Executivo de Mato Grosso do Sul – “Aqueça Uma Vida” teve início no último dia 6 de maio e segue até o dia 18 de junho.

As caixas de coleta de doações estão disponíveis nos órgãos públicos estaduais do Governo do Estado para que os servidores e a população em geral possam deixar as suas doações para aquecer os sul-mato-grossenses que estão socialmente vulneráveis.

Podem ser doadas roupas de frio, calçados, meias, luvas e cobertores que estejam em boas condições e limpas, visando a proteção da população que receberá os donativos e também dos servidores que farão as triagens.

Ao doar, é fundamental que realize a separação e identificação das roupas masculinas, femininas e infantis em sacolas diferentes. Em caso de doações de calçados, prenda um pé no outro para não se separarem e se estiverem sem cadarço, prenda com um elástico.

Vale lembrar que uma grande dificuldade da campanha é em relação às roupas infantis. Se tiver esse tipo de roupa em casa e não estiver utilizando-as, doe. Assim como cobertores, que servem para todos os gêneros e faixas etárias. (com assessoria)