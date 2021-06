Caminhão tomba de pontilhão após “fechada” no trânsito e motorista sai ileso

Um caminhão caçamba carregado de pedras tombou na manhã desta quinta-feira (24), na Avenida Duque de Caxias, região do bairro Vila Popular. O motorista do veículo, de 38 anos, contou que foi fechado no trânsito, o que fez perder o controle.

O caminhão transportava pedras para concreto e, após ser fechado, em cima da alça de acesso à Capital, caiu de uma altura de cerca de 6 metros. O veículo ficou de rodas para acima, mas o condutor saiu ileso.

Duas árvores foram levadas pelo caminhão na queda. (Com Itamar Buzzatta)