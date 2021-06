Caminhão que transportava quase três toneladas de maconha para Campo Grande é apreendido

Um caminhão que transportava quase três toneladas de maconha para Campo Grande, foi apreendido nesta terça-feira (8) por Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), em Ponta Porã. Dentro do caminhão baú Mercedes-Benz 710 de cor branca, foi encontrado uma carga de 104 pacotes prensados de maconha, com peso total de 2.921 quilos.

A ação faz parte da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, durante um patrulhamento ostensivo pela rodovia MS-164, no município de Ponta Porã.

Ao ser abordado pelos militares o condutor, um homem de 39 anos de idade, apresentou uma nota fiscal para o transporte de pães. Durante a vistoria, os policiais localizaram a droga em caixas de papelão. O homem disse que comprou o entorpecente em Ponta Porã para revendê-lo em Campo Grande (MS).

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã, onde o homem permaneceu à disposição da Polícia Judiciária.

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.