Caminhão de carne tomba ao passar em rotatória na Avenida Guaicurus

Um caminhão de carregado com carnes tombou na rotatória da Avenida Guaicurus na manhã desta quinta-feira (3) em Campo Grande. O veículo que seguia sentido bairro Dom Antônio Barbosa possivelmente estava em velocidade acima do permitido para tráfego no local e acabou tombando.

Segundo apurado no local, duas pessoas estavam no caminhão, mas, ninguém se feriu e tiveram apenas danos materias. O motorista aguarda o caminhão do guincho para retirada do veículo da via. (com informações do repórter Itamar Buzzatta)