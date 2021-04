Caminhão cegonha é flagrado transportando carro com documento falso

Um caminhão cegonha foi flagrado na noite desta quarta-feira (14) transportando um carro com documento falso no município de Três Lagoas, pela Polícia Militar. O fato aconteceu por volta das 18h30 quando militares realizaram vistoria no veículo que transportava os 05 carros, onde foi constado sinais de adulteração no Certificado e Registro de Licenciamento de Veículo (CLRV) de um deles, o VW/Golf com placas de Ponta Porã.

Segundo informações policiais havia queixa de furto/roubo no número da cédula do CRLV do Detran do estado de Mato Grosso. O veículo foi apreendido e entregue à Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas.