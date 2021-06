Câmara convoca Fábio Faria após tweet sobre 500 mil mortes por Covid-19

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados aprovou nesta 4ª feira (30.jun.2021) o requerimento para convocar o ministro das Comunicações, Fábio Faria, para prestar esclarecimentos sobre publicação no Twitter, no dia 19 de junho, sobre as 500 mil mortes por Covid-19 no Brasil. Eis a íntegra do requerimento (192 KB).

O requerimento foi feito pelas deputadas Luiza Erundina (PSOL-SP) e Talíria Petrone (PSOL-RJ), líder do partido na Câmara. Segundo o documento, as declarações foram ofensivas a “opositores, artistas e jornalistas, no atingimento da marca de 500 mil mortos na pandemia de Covid-19 no Brasil“.

Complementaram que “é inconcebível, numa democracia, que o Ministro das Comunicações se utilize de seu status de Ministro das Comunicações para ofender, intimidar e caluniar quem denuncia o descaso do presidente Bolsonaro pelas vítimas da pandemia. A retórica agressiva contra adversários políticos, adotada como regra no governo Bolsonaro, é típica de regimes autoritários“.

As deputadas também criticaram outra manifestação de Faria, por meio da mesma rede social, sobre um suposto “silêncio sepulcral“em relação ao número de mortes por covid-19 no Estado de São Paulo, governado por João Doria (PSDB-SP), rival do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).A publicação também foi feita no dia 19 de junho.

Ainda não há data definida para a presença do ministro na comissão da Câmara. Faria está em Barcelona no evento Mobile World Congress 2021.