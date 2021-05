Caixão escorrega e cai no meio da rua em Dourados

Um vídeo feito ontem no cruzamento das ruas Cuiabá e Eriberto Celestino de Oliveira, na Vila Santo André, em Dourados, tem rodado os grupos de WhatApp e as redes sociais, e não é para menos. A cena registra a queda de um caixão no meio da rua.

As imagens começaram a ser gravadas depois que o caixão cai do carro funerário e enquanto o motorista e outro funcionário descem do veículo para recolher.

Não é possível identificar de qual funerária é e nem confirmar se o caixão estava vazio ou ocupado. O vídeo tem o áudio surpreso de quem grava dizendo ‘Gente, o caixão caiu, meu Deus do céu, que absurdo’, diz a voz de mulher bem surpresa.

O caixão teria escorregado pela porta traseira do veículo. Não se tratava de um cortejo, por isso pode ser que estivesse mesmo vazio, como também corre a informação entre os grupos.