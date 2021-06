Caixão com corpo de Jamil Name chega na Capital para velório

O corpo de Jamil Name chega na Capital para sepultamento na tarde desta quarta-feira (30). O caixão foi embarcado ontem em Natal no (RN), passou por Guarulhos (SP) e tem a próxima parada com desembarque no Aeroporto Internacional de Campo Grande.

Aos 82 anos, Jamil Name morreu no último domingo (27) em razão de infecção e complicação no quadro de saúde na luta contra o Coronavírus. Ele estava preso em decorrência das investigações da Operação Omertá, e internado em hospital particular na cidade de Mossoró (RN) desde o dia 31 de maio, sendo entubado em junho.

Jamil é acusado pelo Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul de chefiar organização criminosa.