Cai o número de casos de dengue na Capital, Sesau faz alerta

As notificações de dengue continuam em queda em Campo Grande, porém a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) reforça o alerta à população para que mantenha os cuidados a fim de evitar um aumento nos casos da doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti.

De 1º de janeiro até o dia 27 de abril, o município registrou 1.531 casos notificados de dengue. No mesmo período do ano passado, foram 15.913 notificações, o que representa uma redução de 90% no número de casos.

Somente no mês de abril de 2020, foram registrados 1584 casos de dengue, número superior ao registrado até o momento em todo o ano de 2021. Até o momento o município registrou apenas 1 óbito por conta da doença. No mesmo período do ano passado foram sete.

As notificação de Zika e Chikungunya também caíram, se comparado com os primeiros quatro meses do ano passado. Neste ano, foram registrados três casos de Zika e três casos notificados de Chikungunya, contra 42 e 69, respectivamente, de janeiro a abril de 2020.

Mesmo durante a pandemia, as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti não foram paralisadas no município de Campo Grande. Além do trabalho de rotina, diariamente os bairros com maior incidência de notificações recebem a borrifação de inseticida a Ultra Baixo Volume (UBV), conhecido popularmente como “Fumacê”.

“Os cuidados devem ser diários. O cidadão tem papel fundamental na luta contra o mosquito. Além das ações desenvolvidas pelo poder público, é essencial que cada um faça a sua parte. Pedimos à população que colabore inspecionando suas residências quando possível, com o objetivo de identificar ambientes propícios à proliferação ou a criadouros do mosquito”, frisa a superintendente de Vigilância em Saúde, Veruska Lahdo.

Cuidados

Os locais escolhidos para o armazenamento de água e vasilhas usadas como bebedouros para animais domésticos devem ser limpos com escova e sabão; os recipientes para armazenamento de água deverão ser fechados com as tampas originais ou com uma tela de trama pequena ou tecidos de tramas fechadas, de forma a evitar o acesso do mosquito; as caixas d’água devem passar por limpeza regular e estar bem fechadas.