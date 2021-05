Cadastro para Auxílio Emergencial de Nova Alvorada do Sul está disponível

A Prefeitura de Nova Alvorada do Sul iniciou nesta semana o cadastramento do Auxílio Emergencial Municipal. O benefício será aplicado em quatro parcelas, através de um cartão magnético que será entregue a cada beneficiado sem nenhum tipo de custo. O cadastramento está sendo realizado pela Secretaria de Assistência Social na escola Jeanet Alves Zielasko Garcia, na rua Jair Barbosa Pinto, 810 no Bairro Jaime Medeiros.

Os interessados em receber o Auxílio Emergencial Municipal deverão realizar o cadastro até a próxima sexta-feira (14), na escola, Jeanet Alves Zielasko Garcia entre as oito horas da manhã até as 16 horas da tarde, portando os documentos pessoais. No Distrito Pana, o cadastramento terá início quinta-feira (13) na Unidade Básica de Saúde Joaquim Alves Bernardes, entre as oito horas da manhã até as 16 horas da tarde.

O Programa Municipal em Apoio às Famílias pretende amenizar um pouco dos danos financeiros causados pela atual fase da pandemia da covid-19 e fomentar o comércio local, que receberá cerca de 1 milhão de reais através do auxílio dado às famílias. A Secretária de Assistência Social disponibilizou ainda um canal de atendimento para esclarecimentos de dúvidas (67) 3456-2321.

Os documentos necessários são o CPF; RG; Comprovante de residência atualizado; Certidão de nascimento de todos os filhos; Certidão de casamento ou documento do cônjuge.

O Prefeito José Paulo Paleari acompanhou a movimentação das famílias e destacou, “Nesta manhã iniciamos o cadastramento das família, é um dia histórico, e esse é o nosso objetivo, atender as famílias impactadas pela Pandemia e tenho certeza que esse Auxílio ajudará e muito”, afirmou Prefeito.