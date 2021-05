Cadastro de pessoas acima de 18 anos gera expectativa por vacinação

“Quero ser vacinada logo porque quero abraçar minha família. Desde o início da pandemia não dou um abraço na minha mãe, nos meus avós, e não vejo a hora de fazer isso em paz, sabendo que não estarei transmitindo nada para eles.” Este é o relato da redatora Karina Torres, de 23 anos, que ainda não sabe quando vai receber a vacina contra a COVID-19, já que a imunização anda a passos lentos em todo o Brasil. Porém, ontem (6), a Prefeitura de Campo Grande abriu o cadastro de identificação prévia para a vacinação de pessoas entre 18 e 29 anos com ou sem comorbidades. Mesmo sem ter uma data prevista sobre quando receberá a dose, a jovem se encheu de esperança.

“Fiz o cadastro exatamente na hora que recebi. Não vejo a hora de estarmos todos vacinados e, apesar de saber que ainda vai demorar um pouco, o cadastro já traz uma grande esperança. Se todos tiverem essa mesma urgência quando for seu momento de vacinar, logo mudaremos a situação que vivemos”, reforçou.

Quem também não perdeu tempo na hora de fazer o cadastro foi a estudante Eduarda Gomes Araujo, de 21 anos. “Na mesma hora em que vi a mensagem informando, já entrei para fazer o cadastro. Gera uma expectativa pois a vacina contra a COVID-19 é algo que vem sendo falado bastante, creio que isso tem gerado uma expectativa para toda a população.”

As mensagens com o aviso de que o cadastro prévio para esse grupo havia sido aberto circulou nas redes sociais e, como a maioria dos jovens está sempre antenada na internet, não demorou para a informação “viralizar”. A executiva de vendas Laís Souza, de 25 anos, brinca que recebeu a mensagem “umas 500 vezes” no WhatsApp e também repassou para os colegas não ficarem de fora. “Fiz o cadastro na mesma hora, parei um ‘segundinho’ o que estava fazendo para eu fazer o meu cadastro, já pensando quando será a possível data. Só o cadastro já dá uma esperança a mais. Quero ser vacinada logo para ter mais segurança, poder trabalhar tranquila e voltar a ter o convívio com a família”, disse.

O anúncio circulou até mesmo em grupos de universidade; foi assim que a estudante Erika Silva de Oliveira, de 23 anos, ficou sabendo que já poderia se cadastrar para a vacinação. Com medo de o site ficar fora do ar, ela correu para preencher as informações. “Eu não aguento mais não poder sair e não poder abraçar as pessoas que eu gosto com medo de contaminar ou de ser contaminada com a COVID-19. Fico preocupada por conta dos meus familiares e das demais pessoas”, contou.

Cadastro

Apesar da abertura de cadastro de identificação prévia para pessoas acima dos 18 anos, ontem (6) ainda não havia previsão sobre quando esse público começará a ser vacinado contra a COVID-19. O grupo foi dividido nas faixas etárias de 25 e 29 anos, 20 a 24 e, ainda, 18 e 19 anos com ou sem comorbidades. A população deve se cadastrar pelo site vacina. campogrande.ms.gov.br.

Segundo a Sesau (Secretaria Municipal de Segurança Pública), o cadastramento prévio servirá como ferramenta para identificar o tamanho da população nessas faixas etárias e, assim, mensurar quantas doses serão necessárias para a vacinação deles.

A pasta ainda reforça que o cadastro feito previamente facilita na identificação dos pacientes e dá mais celeridade no processo de vacinação, além de auxiliar na tomada de decisões por parte da gestão, uma vez que, por meio do sistema, é possível realizar um censo e definir quantas doses serão necessárias para imunizar um determinado público específico.

(Texto: Mariana Ostemberg)

