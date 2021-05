Cabo Almi será velado no Cemitério Memorial Park com regras de biossegurança

O deputado estadual Cabo Almi (PT) que morreu na noite desta segunda-feira (24) em decorrência de complicações causadas pela covid-19, será velado e enterrado hoje no Cemitério Memorial Park, no bairro Santa Branca em Campo Grande.

O parlamentar havia sido diagnosticado com o vírus no início do mês, e se tratava em casa, mas devido uma piora precisou ser internado dias depois, onde permaneceu por 17 dias.

O velório será das 14h30 às 16h30 seguindo todas as regras de biossegurança com permissão da presença de 20 pessoas por vez entro da capela, sempre usando máscaras.

Internação – Cabo Almi assim como a esposa e filhos pegou covid, mas foi o único que precisou internar com boa parte do pulmão comprometido. De início o parlamentar estava no respirador e fazia acompanhamento duas vezes ao dia, mas devido a complicações no quadro ele precisou ser intubado.

Ainda na noite de ontem a família divulgou a gravidade do estado de saúde do deputado pedindo orações, mas horas depois ele faleceu.

Política – O Cabo Almi iniciou sua vida na política no ano de 1996 quando foi eleito vereador de Campo Grande pelo Partido dos Trabalhadores. Ele chegou a ser reeleito por mais três mandatos até passar a ser deputado estadual em 2011.

Em 2014 ele foi reeleito para deputado, onde conseguiu uma nova reeleição ao mesmo cargo em 2018, onde permaneceu até sua morte.

Luto de três dias – O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) logo pela manhã deixou o seu pesar pela morte do deputado e decretou três dias de luto pelo falecimento. A Assembleia Legislativa também decretou luto de três dias. A Câmara Municipal de Campo Grande decretou luto e cancelou a sessão desta terça-feira (25) pela morte do deputado.

Redes sociais – Colega de partido, o deputado estadual Pedro Kemp postou um texto sobre a morte de Almi e falou sobre falta das vacinas. “Nesta madrugada fria, acabo de receber a triste notícia do falecimento do meu companheiro de bancada na Assembleia Legislativa, deputado Cabo Almi. Mais uma vítima do Covid-19, sua morte poderia ter sido evitada, caso a vacina tivesse chegado mais cedo para imunizar a população”. Ele também falou sobre o empenho do político em sua atuação.

“Homem simples, dedicado e responsável na atuação parlamentar, sempre aliado dos movimentos sociais, atencioso com todas as pessoas, trabalhador incansável, esposo amável e pai de família exemplar. Sou testemunha do seu compromisso com os pobres e com os trabalhadores e com a defesa intransigente que fazia do nosso projeto de sociedade mais justa, solidária e democrática.

Sempre honrou a confiança que recebeu de seus apoiadores e nunca deixou de levantar a voz para defender os direitos da classe trabalhadora”.

A deputada estadual Rose Modesto também deixou sua mensagem de carinho ao colega parlamentar. “A morte não é o fim, as pessoas queridas estarão sempre nas memórias que construíram. Cabo Almi estará sempre em nossas lembranças. Tem um trabalho de muitos anos por Campo Grande e pelo Mato Grosso do Sul. Sempre humano e preocupado com a população. Uma grande perda para a política do nosso estado. Meu sincero pesar a família, a minha prima Irene, sua esposa, aos seus filhos Flávio, Fabricia e Monique. Que Deus conforte o coração de vocês. Força e fé”.