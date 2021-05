Com Covid, Cabo Almi é intubado em hospital da CASSEMS

Após testar positivo para a Covid-19 nesta terça-feira (7), o Deputado Estadual Cabo Almi (PT), teve que ser internado na manhã de hoje (7) no Hospital CASSEMS em Campo Grande. Horas depois de dar entrada no hospital, ele precisou ser conduzido para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) onde foi intubado.

A equipe de reportagem do Jornal O Estado Online entrou em contato com a assessoria do parlamentar e confirmou a informação. “Recebemos o quadro clínico avisando que ele poderia ser intubado, agora estamos esperando uma nova atualização do quadro” afirma.