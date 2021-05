Cabelos Coloridos: referência em colorismo no Estado, Thais Maia usa as cores para elevar a autoestima das pessoas

Com 3 anos de idade, Thais Maia, 25 anos, decidiu que teria o cabelo colorido, ideia que a inspira até hoje e a fez se tornar colorista capilar. Função que a cabeleireira intitula como arte, incentiva o autoamor e a liberdade dos clientes e das clientes que Thais atende todos os dias. Maia é nascida e criada em Campo Grande, porém mantém a cabeça e o coração atentos ao mundo inteiro e a tudo que é novo.

Na vida da colorista, as cores, sem dúvida, são o que mais a encantam, e foi a avó que sempre a incentivou a estudar sobre as cores e a enxergar a magia e o poder transformador delas. “Minha avó foi uma grande artista, tive aulas de pintura com ela desde bebê, quando minha mão foi capaz de segurar um pincel. E mesmo que ela tenha falecido no começo da minha caminhada, tudo o que eu crio até hoje tem um pedaço dela”, conta.

Thais estuda desde cedo sobre fisiologia e coloração capilar e aos 16 anos foi sua própria cobaia. O que poderia dar errado acabou dando muito certo e o resultado foi tão surpreendente que várias mulheres começaram a procurá-la para mudar a cor dos cabelos. Desde então foram muitos cabelos e cores que contam a história dos seus quase dez anos de carreira na colorimetria artística capilar.

Promovendo o autoconhecimento

Ao longo dos quase dez anos de profissão, teve muitas pessoas que Thais ajudou a se descobrir. “Atendo pessoas de todas as idades, classes e profissões e muitas sempre tiveram o sonho de ter cabelo colorido, mas sempre tiveram medo do julgamento alheio. Estou aqui para ajudar a fortalecer essas pessoas a encarar de frente qualquer crítica ou discriminação que elas eventualmente possam vivenciar”, explica.

De acordo com a colorista, uma das coisas mais gratificantes de sua profissão é o processo de fortalecer a liberdade de ser e se expressar das pessoas que atende. Sua missão é mostrar às pessoas que elas podem ser o que quiserem. “É revolucionário ver pessoas de cabelo colorido em cargos altos e em grandes empresas. Pouquinho a pouquinho nós vamos vencendo o preconceito e quebrando tabus”, destaca Maia.

Poder de libertação

Raissa Sanchez, 24 anos, é assessora de vendas e cliente de Thais há mais de três anos, e conta que, toda vez que se transforma com a colorista, a forma com que ela se vê muda. “Muita gente acha que é só uma cor de cabelo diferente, mas é muito mais! É uma forma de externalizar e mostrar quem eu sou, um pouco da minha personalidade. Quando pinto o cabelo com as cores que gosto me sinto mais bonita e muito mais confiante”, destaca Raissa.

Apesar do poder de libertação que o colorismo traz para a vida de Thais e de seus clientes, sua trajetória como cabeleireira foi árdua, pois teve de lidar com muito preconceito. “Já passei por muita situação constrangedora e muita tentativa de humilhação por pura ignorância e intolerância das pessoas. Foi uma caminhada bem difícil, solitária, até de fato eu ser respeitada e reconhecida”, conta Thais.

Vendo o resultado de um cabelo colorido, não se imagina a complexidade e o tempo que leva para ficar pronto. Por demandar uma habilidade técnica muito grande, a cabeleireira já chegou a somar 17 horas seguidas para a conclusão de um único cabelo.

Reconhecimento

Entre as conquistas dentro da profissão, Thais recebeu o reconhecimento de Colorista do Ano de Mato Grosso do Sul em 2018 e se tornou embaixadora de uma marca de tinturas reconhecida internacionalmente. Já dividiu palco com profissionais renomados no Brasil em eventos da área e pode palestrar sobre o assunto.

Empreender entrou na vida da artista há dois anos, e ela lidera seu próprio estúdio de beleza e o vê crescer e se fortalecer mais a cada dia com a ajuda dos colaboradores. “Nosso ambiente é bem leve e descontraído e foge completamente da vibe de salão de beleza, somos uma empresa mais intimista que incentiva a criatividade e a livre expressão de ser e fazer. Defendemos a beleza que liberta, não a que escraviza”.

No estúdio a colorista também coloca em prática sua ideologia de vida. Por ser vegetariana procura utilizar apenas produtos que vão ao encontro da prática antiespecista. “Sou vegetariana há cinco anos e dentro do meu estúdio nós priorizamos produtos veganos, os mais naturais possíveis, orgânicos, não testados em animais e ecologicamente corretos. Tudo o que ensinamos às nossas clientes e colaboradoras é a valorizar e a cuidar do que nós temos, e isso definitivamente inclui o nosso planeta”, enfatiza.

Sonhos

Um dos maiores sonhos de Maia é engrandecer e fortalecer cada vez mais sua arte e levar a oportunidade para outras pessoas de também trabalharem com o que amam, com o que acreditam e com o que faz sentido para elas. Ela dedica parte do seu tempo a ensinar pessoas que desejam aprender com ela, e já recebeu pessoas de outros estados para ter aulas com a colorista.

“Passamos mais da metade da nossa vida trabalhando, então lutamos sempre para unir algo que nós amamos com algo que possa colocar comida na nossa mesa e também fazer a diferença na vida das pessoas. Invisto parte do meu tempo a ensinar quem realmente quer aprender.

Maior é o exemplo de pessoa que faz o que ama. Se encontrou, na arte, nas cores e nas pessoas. Ajudar mulheres e homens a se encontrarem, se libertarem e se amarem não tem preço. Por isso eu digo com toda certeza do meu coração que as cores libertam e transformam, ser quem você nasceu pra ser é revolucionário”, finaliza.