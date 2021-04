Busca por prêmio levou drag a vencer corrida que a validou como artista

Era uma tentativa de se provar como artista e também de conseguir comprar um celular novo. Deu tudo certo. Amanita não só venceu a Sétima Temporada da Corrida das Drags de Campo Grande, maior competição do estado do gênero, como foi premiada e levou mil reais.

Ela apresentou um um vídeo literal inspirado no teatro Japonês e venceu. “Foi uma surpresa boa ganhar. Ano passado eu reproduzia os desafios. Este ano quis participar para comprar um celular novo. Sempre com muito receio. No terceiro episódio ainda éramos cinco. Até então nos sentíamos presos em um looping porque só houve uma eliminação dupla e depois ficamos nós cinco”, revela.

Para ela, o mais diferente foi que nunca tinha feito uma performance que fosse à público. “Foi a do lip sync. O Desafio do Karaokê. Consegui ganhar o desafio de um coisa que nunca tinha feito. Agora sinto que o ter ganhado me deu um título. Este título agora faz eu acreditar muito mais no que eu produzo. Tenho certeza. Esta validação foi necessária. Tenho esta situação que preciso dela para me sentir um artista completo. Não porque eu só eu penso assim, mas sou bom porque ganhei a maior competição de drags do Estado”, pontua Amanita.

Brincando, Amanita diz que tem a própria carteirada. Além disso, nada fez sozinha. “Estou muito orgulhoso porque não fiz sozinho. Teve meu amigo Saulo que fez o cabelo, teve minha amiga Ale que tirou foto, teve minha amiga Isa que me ajudou a gravar. Os conceitos eu criava, executava e eles complementavam. Ter estas pessoas a minha volta o tempo inteiro foi muito bom”, revelou Amanita.

Ela lembra da importância da drag competidora, Afro Queer, que a ajudou muito, a dando “uns sacodes” quando necessário. Para ela, a temporada como um todo foi muito boa. “Sem ataques e rivalidade entre a gente tivemos que lidar com ataques de fora. Agora que a corrida acabou, volto a fazer minhas coisas. Faço mural e jaquetas customizadas. Faço arquitetura e urbanismo e dei uma afastada pela corrida. Agora é lembrar que carrego este título e essa responsabilidade”, concluiu Amanita.

Corrida

A final ofereceu ao vencedor a coroa, faixa de Pantanal Superstar e o prêmio de mil reais. Foram muitos desafios – cosplays, dublagens, montações originais e muito mais. A Corrida das Drag 7 foi contemplada com recursos da Lei Aldir Blanc, por meio do edital Morena Cultura e Cidadania, promovido pela Sectur – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Campo Grande.