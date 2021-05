Bruna Marquezine explica motivo de sair da Globo: ‘não aguentava mais’

Bruna Marquezine, 25, abriu o jogo sobre a saída da TV Globo em entrevista à revista ELLE. A atriz explicou o motivo que a fez romper contrato fixo com a emissora e afirmou ter consciência de que a decisão era arriscada na época – sobretudo, financeiramente. “Finalizar uma trajetória de tantos anos foi muito delicado, muito sofrido”, admitiu a atual estrela da Netflix. “Sabia que seria arriscado.”

Foi no início de 2020 que o fim da parceria profissional de Bruna Marquezine com a Rede Globo veio a público. Na ocasião, a emissora de TV explicou que a decisão foi de comum acordo e que a atriz tinha manifestado vontade de se dedicar a estudos dentro e fora do país. Ela tinha contrato fixo desde 2003, quando viveu a icônica Salete na novela “Mulheres Apaixonadas”.

Mas a decisão foi motivada por algo a mais, segundo contou a artista recentemente. “Eu estava frustrada havia anos. Entendo o valor cultural gigantesco das novelas pro nosso país, entendo quantas pessoas apreciam e são profundamente tocadas por elas”, explicou a namorada de Enzo Celulari. “Mas é um formato que fiz a vida inteira e já não aguentava mais”, admitiu.

Antes de sair da emissora, Bruna ainda viveu uma espécie de crise profissional. “Eu não era mais feliz e começava a descontar essa frustração na arte em si. Já estava me questionando se eu era atriz, se era capaz, se queria continuar”, desabafou. Mas viu que, na verdade, só não se identificava mais com os trabalhos que vinha fazendo até então.

‘OUVI QUE NÃO DEVERIA’

Bruna decidiu finalizar o contrato com a emissora seis meses antes do término para “ter mais liberdade de escolha na carreira”, afirmou. Mesmo assim, ela revelou não ter sido encorajada por pessoas próximas. “Ouvi de muita gente que eu não deveria fazer”, disse à ELLE. “Ao meu redor, todo mundo dizia: não faz. Foi bem difícil”, lembrou. Apesar disso, ela tomou a decisão e foi confirmada em série da Netflix no mesmo ano.

(Com informações da UOL/Purepeople)