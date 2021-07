Bruna Marquezine e Enzo Celulari terminam o namoro

De acordo com o jornal Extra, o namoro entre Bruna Marquezine e Enzo Celulari chegou ao fim. Fontes da publicação informaram que os dois terminaram o relacionamento há pouco mais de um mês, o que explicaria a ausência de declarações no Dia dos Namorados.

Os dois começaram a namorar em junho do ano passado, mas só assumiram publicamente em abril deste ano. Após o término, Enzo viajou com o melhor amigo, Gabriel David, para Maraú, na Bahia, onde passou o último fim de semana, enquanto Bruna ficou em casa, no Rio.

No fim de semana anterior, Enzo saiu para jantar com Gabriel e outros amigos, e a atriz estava em São Paulo comemorando o aniversário da amiga Priscilla Alcântara. Acesse também: Corinthians encerra três contratos e mira reforço para o ataque no 2° semestre

(Com informações Extra/IstoÉ Independente)